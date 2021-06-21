КАМАЗ продал грузовик поколения K5 в Казахстане

Покупателем стала компания по производству строительных материалов. До окончательного оформления сделки предприятие пользовалось грузовиком в тестовом режиме.
Речь идет о магистральном тягаче «КАМАЗ-54901», который стал первым в новой линейке 5К. Выпуск автомобиля стартовал в Набережных Челнах еще в 2019 году. Беларусь, а затем и Казахстан, стали первыми покупателями новинки из стран СНГ.
В новом грузовике существует целый ряд новшеств. Во-первых, кардинально пересмотрены конструкция и оснащение кабины (последняя, к слову, локализована при непосредственном участии Mercedes). Во-вторых, появился новый шестицилиндровый рядный двигатель «КАМАЗ Р6» на 450 лошадиных сил. Работает он в тандеме с роботизированной трансмиссией ZF TraXon.
Кроме того, в сравнении с поколением К4, на 10% снижено и потребление горючего. Средний расход топлива составляет ориентировочно 30 литров на 100 километров пути. Можно добавить и то, что ресурс автомобиля поднят до 1,2 миллиона километров пути.