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КАМАЗ продал первый грузовик поколения K5 в Казахстане

Car.ru
47 минут назад
Покупателем стала компания по производству строительных материалов. До окончательного оформления сделки предприятие пользовалось грузовиком в тестовом режиме.
КАМАЗ продал грузовик поколения K5 в Казахстане
Фото: Car.ruCar.ru
Речь идет о магистральном тягаче «КАМАЗ-54901», который стал первым в новой линейке 5К. Выпуск автомобиля стартовал в Набережных Челнах еще в 2019 году. Беларусь, а затем и Казахстан, стали первыми покупателями новинки из стран СНГ.
В новом грузовике существует целый ряд новшеств. Во-первых, кардинально пересмотрены конструкция и оснащение кабины (последняя, к слову, локализована при непосредственном участии Mercedes). Во-вторых, появился новый шестицилиндровый рядный двигатель «КАМАЗ Р6» на 450 лошадиных сил. Работает он в тандеме с роботизированной трансмиссией ZF TraXon.
Кроме того, в сравнении с поколением К4, на 10% снижено и потребление горючего. Средний расход топлива составляет ориентировочно 30 литров на 100 километров пути. Можно добавить и то, что ресурс автомобиля поднят до 1,2 миллиона километров пути.
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