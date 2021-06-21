МВД обсуждает пять изменений для автомобилистов

Сотрудники ГИБДД рассказали о ряде положений обсуждаемого законодательного проекта МВД . По заявлению представителей ведомства, многие пункты законопроекта действуют и сегодня.

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Работники ГИБДД пользуются скрытым надзором сейчас. Если сотрудники полиции одеты по форме, они могут останавливать авто для пресечения различных административных правонарушений. Они должны это делать независимо от замещаемой должности, времени суток, а также места нахождения.

Сегодня действует административный регламент, предписывающий работникам ГИБДД осуществлять действия так, чтобы они находились в поле обзора специальных систем видеонаблюдения.

Полицейские должны сообщать участникам дорожного движения о применении систем фото/видео-фиксации. Все полученные записи можно в итоге приобщать к делам, касающимся административных правонарушений. Такие правила будут действовать также после внесения специальных поправок МВД.

На страницах официального сайта ГИБДД говорится, что документация, передаваемая участниками дорожного движения на проверку, принимается сотрудниками полиции без удерживающих устройств и обложек.

Сотрудникам полиции запрещено принимать материальные ценности, документы, предметы или вещи, которые не требуются для выполнения необходимых административных действий. Новая редакция закона запрещает инспекторам принимать документацию, если в ней будут находиться личные вещи или денежные средства.