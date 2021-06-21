Opel подорожали в России

Автомобильная компания Opel подняла цены почти на все свои модели в России. Как сообщают аналитики, Opel Combo Cargo, Opel Combo Life и Opel Vivaro стали стоить дороже на 10–50 тыс. рублей, прибавив 0,5–3,6% от прежней стоимости.
Фургон Vivaro 2020 года выпуска подорожал на 10 тысяч рублей, тогда как за Combo Cargo придется отдавать уже на 20 тысяч рублей больше, чем прежде. 40 — 50 тыс. рублей прибавила в цене его пассажирская версия — компактвэн Combo Life.
После пересмотра прайс-листа стоимость модели Opel Combo Cargo будет составлять от 1 249 000 до 1 399 000 рублей, Opel Combo Life оценивают в сумму от 1 374 000 до 1 524 000 рублей, а Opel Vivaro 2020 – от 1 809 900 до 2 009 900 рублей.
Примечательно, что фургоны марки продолжают пользоваться спросом у российских покупателей и показывают неплохие продажи в своем сегменте.