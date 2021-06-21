Opel подорожали в России

Фургон Vivaro 2020 года выпуска подорожал на 10 тысяч рублей, тогда как за Combo Cargo придется отдавать уже на 20 тысяч рублей больше, чем прежде. 40 — 50 тыс. рублей прибавила в цене его пассажирская версия — компактвэн Combo Life.