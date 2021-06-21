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Российский рынок электромобилей вырос в 10 раз в мае 2021 года

RT на русском
2 часа назад
В мае 2021 года россияне купили 148 новых электромобилей, что почти в 10 раз превышает показатель за аналогичный период 2020-го.
Рынок электромобилей вырос в 10 раз в мае
Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По данным экспертов, 60% продаж пришлись на две модели — Porsche Taycan и Audi e-tron (51 и 38 экземпляров соответственно).
Далее следуют Tesla Model 3 (20 машин) и Jaguar I-Pace (19 машин).
Также в список вошли Tesla Model X, Tesla Model Y, Nissan Leaf, Chevrolet Bolt, KIA Niro, JAC iEV7S и Mercedes-Benz EQC.
Автоновости,Nissan Leaf,Kia Niro,Tesla Model X,Tesla Model 3,Jaguar,Nissan,Chevrolet,Kia,Audi,Tesla,Mercedes-Benz,Porsche,
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