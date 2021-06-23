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Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде

ТАССиещё 5
52 минуты назад
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об увеличении максимального срока лишения свободы за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде с двух до трех лет.
Соответствующие поправки вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. Ее действующая редакция предусматривает штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет за управление автомобилем лицом, находящимся в нетрезвом виде и ранее уже подвергнутым за аналогичное нарушение административному наказанию, или имевшим судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель людей.
Законом устанавливаются более жесткие санкции для нетрезвых водителей, которые ранее были судимы по статье за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствия. Для этого статья 264.1 дополняется частью, согласно которой управление такими лицами машиной будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, исправительными работами на срок до двух лет, принудительными работами на срок до трех лет, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет также с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет.
Автоновости,Видео,Совет Федерации,
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