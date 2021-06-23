Законом устанавливаются более жесткие санкции для нетрезвых водителей, которые ранее были судимы по статье за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствия. Для этого статья 264.1 дополняется частью, согласно которой управление такими лицами машиной будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, исправительными работами на срок до двух лет, принудительными работами на срок до трех лет, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет также с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет.