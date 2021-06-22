Volkswagen будет печатать детали на 3D-принтере по-новому

Компания Volkswagen рассказала о новом процессе изготовления деталей для автомобилей на 3D-принтере: технологию, так называемое аддитивное производство, уже опробовали на главном заводе марки в Вольфсбурге. Отличие заключается в том, что при обычной 3D-печати для изготовления детали слой за слоем из металлического порошка используется лазер, а в процессе аддитивного производства для этого применяют клей. Это снижает затраты и повышает производительность, а детали, изготовленные по-новому, весят в два раза меньше аналогов из листовой стали.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

На сегодняшний день Volkswagen является единственной автомобильной компанией, использующей такую технологию для производственного процесса. Разработка этого метода обошлась немецкому концерну в десятки миллионов евро и заняла пять лет. За это время марка заключила партнерство с Siemens и расширила сотрудничество с HP Inc: первый предоставляет специальное программное обеспечение для аддитивного производства, а второй — высокотехнологичные принтеры.

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Например, одним из этапов процесса, над которым Siemens и Volkswagen работали совместно, была оптимизация расположения компонентов в камере сборки: от так называемой «раскладки» зависит, сколько можно изготовить деталей за один сеанс — при правильном размещении их количество увеличивается в два раза.

В планах Volkswagen — к 2025 году выпускать на заводе в Вольфсбурге до 100 тысяч деталей в год с помощью 3D-печати. Первыми деталями, изготовленными с помощью процесса аддитивного производства, станут компоненты передней стойки для кабриолета T-Roc. Эти элементы будут устанавливаться на автомобили на предприятии в Оснабрюке.

Volkswagen применяет 3D-печать на протяжении четверти века. Изначально этот метод использовался в области технических разработок, чтобы ускорить производство автомобилей и повысить рентабельность.