В России вырос рынок новых люксовых автомобилей

С октября прошлого года рынок новых автомобилей сегмента Luxury испытывал падение, однако апрель 2021 года изменил этот тренд, продемонстрировав положительную динамику (+86%), а май поддержал данную тенденцию.

Фото: Bentley Bentley

Эффект низкой базы сохраняется

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Так, по данным агентства, в мае россияне купили 97 новых люксовых автомобиля, что на 70% больше, чем год назад. При этом эксперты считают, что выход «в плюс» произошел исключительно за счет низкой базы мая прошлого года. Напомним, весной 2020-го многие автосалоны были закрыты в связи с разразившейся пандемией коронавируса. Из ярких изменений в данном сегменте стоит отметить тот факт, что сюда добавился еще один участник: Aurus Senat запущен в серийное производство и доступен для заказов. В мае он пока не повлиял на общий расклад, однако в июне, возможно, уже может потеснить какие-то бренды в сегменте Luxury.

Кто остался «в минусе»?

Отметим, что вся тройка марок-лидеров за прошлый месяц значительно улучшила свои показатели по сравнению с маем 2020 года. Так, возглавивший рейтинг самых популярных из роскошных брендов Bentley , автомобили которого были куплены в количестве 39 экземпляров, продемонстрировал рост в 2,8 раза. На втором месте данного рейтинга оказался Rolls-Royce с результатом в 29 единиц (рост в 3,2 раза). На третье поднялся Ferrari (11 шт.; рост в 11 раз). Кроме того, жители нашей страны купили в мае 9 новых автомобилей Lamborghini (-31%), 6 – Mercedes-Benz Maybach S-Class (-50%) и по 1 – Aston Martin Maserati и Aurus.

Свыше половины рынка – в Москве