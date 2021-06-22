Компания BMW снизит затраты на производство автомобилей

Баварская компания BMW намерена существенно сократить затраты на производство новых автомобилей.

Фото: BMW BMW

Вместе с тем в руководстве бренда сообщили о планах повысить эффективность работы, тем самым желая достичь еще большей прибыли. В случае возможной реализации такой задумки удастся стать более конкурентоспособными на фоне нынешних лидеров рынка Volkswagen Daimler , успевших достичь высокого результата в оптимизации работы по выпуску новой техники.

Один из руководителей компании указал, что к 2025 году планируется на четверть уменьшить затраты на производство каждого автомобиля по сравнению с теми показателями, которые фиксировались в 2019 году.

Еще в мае представители марки указали, что цены на сырье существенно увеличились, однако, несмотря на такие обстоятельства, планируется выполнить ранее озвученные прогнозы по прибыли на текущий год.