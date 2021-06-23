Правила ввоза автомобилей изменят с июля

При ввозе в Россию подержанных иномарок покупателям запретят проходить проверку в испытательных лабораториях дистанционно по фотографиям. Это же правило распространится и при внесении изменений в конструкцию машины.

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Как сообщили в Росстандарте и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по новому ГОСТу, все ввозимые подержанные машины с 1 июля должны приезжать в испытательные лаборатории. Равно как и при установке любого дополнительного оборудования, которое требует внесения изменения в конструкцию, передает Autonews.ru.

Уточняется, что подать документы в лабораторию можно удаленно, а визуальную проверку специалисты будут проводить при помощи фотографий. Автомобиль фотографируют со всех сторон, на снимках должны присутствовать госномера и VIN-номер, кроме того, снимки должны иметь привязку к геолокации. В Росстандарте считают, что это позволит сократить количество «утопленников», «конструкторов» и битых автомобилей, которые выдают за полностью исправные.