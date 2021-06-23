Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Росстандарт предупредил автовладельцев об изменениях с 1 июля

Ura.Ru
7 минут назад
При ввозе в Россию подержанных иномарок покупателям запретят проходить проверку в испытательных лабораториях дистанционно по фотографиям. Это же правило распространится и при внесении изменений в конструкцию машины.
Правила ввоза автомобилей изменят с июля
Фото: ТАССТАСС
Как сообщили в Росстандарте и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по новому ГОСТу, все ввозимые подержанные машины с 1 июля должны приезжать в испытательные лаборатории. Равно как и при установке любого дополнительного оборудования, которое требует внесения изменения в конструкцию, передает Autonews.ru.
Уточняется, что подать документы в лабораторию можно удаленно, а визуальную проверку специалисты будут проводить при помощи фотографий. Автомобиль фотографируют со всех сторон, на снимках должны присутствовать госномера и VIN-номер, кроме того, снимки должны иметь привязку к геолокации. В Росстандарте считают, что это позволит сократить количество «утопленников», «конструкторов» и битых автомобилей, которые выдают за полностью исправные.
Ранее в России изменились правила автотюнинга. Теперь водители не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной техэкспертизы, а также протоколы проверки. Кроме того, запрет распространяется на автомобили, находящиеся в розыске. Изменения внесены постановлением правительства России и вступили в силу с 1 февраля, пишет RT. Иными словами, российскому автомобилисту необходимо получить разрешение от ГИБДД на тюнинг автомобиля, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Автоновости,ГИБДД,Правительство РФ,РИА ФАН,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители