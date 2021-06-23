Правила ввоза автомобилей изменят с июля

Ранее в России изменились правила автотюнинга. Теперь водители не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной техэкспертизы, а также протоколы проверки. Кроме того, запрет распространяется на автомобили, находящиеся в розыске. Изменения внесены постановлением правительства России
и вступили в силу с 1 февраля, пишет RT. Иными словами, российскому автомобилисту необходимо получить разрешение от ГИБДД
на тюнинг автомобиля, уточняет «Федеральное агентство новостей».