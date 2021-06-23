Дилеры заявили о росте цен на автомобили

В России за первое полугодие автомобили подорожали на 5-20%, пишет "Коммерсант" , приводя результаты опроса дилеров.

Фото: © РИА Новости. Максим Блинов © РИА Новости. Максим Блинов

Так, в "Авилоне" основными причинами роста стоимости автомобилей называют инфляцию, колебания курса валют, дефицит автомобилей.

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Как рассказал директор по маркетингу "Авилона" Андрей Каменский, производители корректируют цены ступенчато, резких и непредвиденных повышений не происходит, так как влияние всех основных драйверов оценивают в долгосрочной перспективе.

Так, по данным дилера, за полгода в среднем на 5–9% подорожали машины Volkswagen Mitsubishi — на 1–5%, Hyundai — на 10%. Цена на автомобили Kia Volvo увеличилась на 5–10%. Цены на Cadillac Chevrolet повысились на 5–7%, Mini — на 5%, BMW — на 7–9%, Mercedes-Benz — на 2%. На Suzuki к началу года цены выросли примерно на 4,5–5,5% в зависимости от модели бренда.

Глава "Автодома" Андрей Ольховский сказал, что основная волна роста цен пришлась на конец лета и осень прошлого года, а также на начало 2021 года.

По словам Беспалова, основное повышение в прайс-листах уже отражено. "Давление на рентабельность продаж со стороны всех факторов, включая девальвацию, дефицит комплектующих и, соответственно, рост цен на них, было максимальным именно в начале года", — объяснил он, добавив, что ожидает роста цен по итогам года примерно на 10%, из которых 7% уже отыграно.

При этом другие участники рынка настроены менее оптимистично. В "Рольфе" не видят замедления роста цен. Гендиректор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич отметил, что тенденция первых шести месяцев — ежемесячный рост цен на все модели на 0,5–1,5%. Он ожидает, что с 1 июля произойдет рост цен в сегменте коммерческого транспорта на 3–5%.

По его словам, в целом резкий скачок курсов валют в 2020 году все еще полностью не учтен в ценах. "Рост инфляции приведет к росту ключевой ставки ЦБ , и в перспективе текущего года можно ожидать многоэтапного повышения прайсов на автомобили", — отметил Терлюкевич.