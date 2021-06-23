АвтоВАЗ приостановил производство третий раз с начала июня

Инсайдеры сообщают, что в среду, 23 июня, АвтоВАЗ
на день ввел режим простоя на линии B0, на которой собирают Lada XRay
и Largus, а также Renault Logan
и Sandero. По информации «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», оклад рабочих в это время составит 2/3 средней зарплаты. Для компании это уже третья приостановка конвейера с начала июня: линии B0 и СКП
Kalina уже приостанавливали работу 2-3 и 7-11 июня из-за срыва поставок компонентов, а также 7-11 июня не осуществлялась сборка Lada
Niva Legend.