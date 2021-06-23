АвтоВАЗ приостановил производство третий раз с начала июня

«Нетипичный АвтоВАЗ» уточняет, что причиной очередного простоя снова стала нехватка комплектующих. Каких именно деталей не хватает заводу, не уточняется, однако ранее сообщалось, что речь идет об электронных компонентах — с проблемой поставок микросхем столкнулись практически все крупнейшие автопроизводители. Это произошло из-за локдаунов по всему миру и отложенного спроса на новые автомобили — поставщики чипов не справляются с запросами производств и резко восстановившегося рынка.