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АвтоВАЗ приостановил производство третий раз с начала июня

Motor.ru
3 часа назад
Инсайдеры сообщают, что в среду, 23 июня, АвтоВАЗ на день ввел режим простоя на линии B0, на которой собирают Lada XRay и Largus, а также Renault Logan и Sandero. По информации «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», оклад рабочих в это время составит 2/3 средней зарплаты. Для компании это уже третья приостановка конвейера с начала июня: линии B0 и СКП Kalina уже приостанавливали работу 2-3 и 7-11 июня из-за срыва поставок компонентов, а также 7-11 июня не осуществлялась сборка Lada Niva Legend.
АвтоВАЗ приостановил производство третий раз с начала июня
Фото: © Lada© Lada
«Нетипичный АвтоВАЗ» уточняет, что причиной очередного простоя снова стала нехватка комплектующих. Каких именно деталей не хватает заводу, не уточняется, однако ранее сообщалось, что речь идет об электронных компонентах — с проблемой поставок микросхем столкнулись практически все крупнейшие автопроизводители. Это произошло из-за локдаунов по всему миру и отложенного спроса на новые автомобили — поставщики чипов не справляются с запросами производств и резко восстановившегося рынка.
Ранее в АвтоВАЗе заявили, что проблему вряд ли удастся решить до 2022 года, хотя у российских чиновников более оптимистичный прогноз: перебои с поставками электрических компонентов могут прекратиться уже к осени. Так или иначе, российский автопроизводитель готовится к неритмичному выпуску автомобилей, и вводит рабочие субботы. Такой режим сохранится до октября включительно с перерывом на корпоративный отпуск с 26 июля по 15 августа.
В середине июня стало известно, что АвтоВАЗ выдаст сотрудникам премию за вакцинацию от коронавируса: работники компании и подконтрольных структур получат за прививку 1,5 тысячи рублей.
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