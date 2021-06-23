Финансирование программы электротранспорта в РФ увеличат вдвое

«Коммерсант» пишет, что финансирование концепции развития электротранспорта в РФ планируется увеличить в два раза до 2030 года. Об этом шла речь на обсуждении проекта на экспертном совете в Минэкономики . На реализацию проекта, в рамках которого уже в будущем году будет произведено 3000 электромобилей, будет направлено до 803,7 млрд рублей вместо прежних 418 млрд рублей.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Сергей Фадеичев/ТАСС

Известно, что 181,6 млрд рублей из этой суммы составят бюджетные средства, которые, как пишет источник, будут получены от ввозной пошлины, утильсбора на электрические авто и сбора, который взымается с традиционных машин.

«Коммерсант» со ссылкой на собственные источники пишет о том, что размер утильсбора на электромобили будет расти в ближайшие годы.

«В 2022-2025 году он составит 360 тыс. рублей на импортный электромобиль вместо нынешних 32 тыс. рублей, в 2026-2027 гг. — 400 тыс. рублей, в 2028-2030 гг. — 600 тыс. рублей», — говорится в публикации издания.

Вырастет и пошлина на электромобили: в 2024 году она составит 5%, а в 2025-2030 гг. — 15%.