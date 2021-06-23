Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Финансирование программы электротранспорта в РФ увеличат вдвое

"Автостат Инфо"
2 часа назад
«Коммерсант» пишет, что финансирование концепции развития электротранспорта в РФ планируется увеличить в два раза до 2030 года. Об этом шла речь на обсуждении проекта на экспертном совете в Минэкономики. На реализацию проекта, в рамках которого уже в будущем году будет произведено 3000 электромобилей, будет направлено до 803,7 млрд рублей вместо прежних 418 млрд рублей.
Финансирование программы электротранспорта в РФ увеличат вдвое
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСССергей Фадеичев/ТАСС
Известно, что 181,6 млрд рублей из этой суммы составят бюджетные средства, которые, как пишет источник, будут получены от ввозной пошлины, утильсбора на электрические авто и сбора, который взымается с традиционных машин.
«Коммерсант» со ссылкой на собственные источники пишет о том, что размер утильсбора на электромобили будет расти в ближайшие годы.
«В 2022-2025 году он составит 360 тыс. рублей на импортный электромобиль вместо нынешних 32 тыс. рублей, в 2026-2027 гг. — 400 тыс. рублей, в 2028-2030 гг. — 600 тыс. рублей», — говорится в публикации издания.
Вырастет и пошлина на электромобили: в 2024 году она составит 5%, а в 2025-2030 гг. — 15%.
Как ранее сообщал «Автостат Инфо», в мае 2021 года в России был продан 151 электромобиль, а за январь-май 2021 года – 649 таких машин.
Автоновости,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители