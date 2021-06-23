В ГИБДД Москвы призвали отказаться от поездок в жару

В Госавтоинспекции обратили внимание на тот факт, что за последние три дня по причине плохого самочувствия в столице произошло два ДТП с летальными исходами. 21 июня на Садовой-Каретной улице водитель грузовика потерял сознание и въехал в парапет пешеходного перехода. Он скончался еще до столкновения. А 23 июня в районе ТиНАО женщина, также потеряв сознание, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. От полученных травм она скончалась на месте.