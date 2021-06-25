Москвич накопил штрафов на сумму больше стоимости его машины

Автомобилист в Москве сумел накопить штрафов на сумму больше стоимости транспортного средства. В ГИБДД сообщают, что нарушитель не спешил вносить оплату за штрафы.

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Сотрудники ГИБДД проводили очередной рейд на дорогах и сумели задержать автомобилиста, который имел большое количество нарушений и неоплаченных штрафов. В общей сложности задолженность составила 1 200 000 руб.

Данная сумма превышает стоимость Hyundai Solaris , которым и пользуется нарушитель. Транспортное средство уже передано судебным приставам для продажи в счёт погашения долга.

Напомним, что у автомобилистов в России есть 10 дней для того, чтобы обжаловать постановление. На оплату штрафа отводится 60 дней. Если нарушитель не желает оплачивать штраф, ему может грозить арест имущества и отказ в праве выезда за границу.