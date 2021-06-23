30-летний автобус «Икарус» продают за 15 миллионов рублей

На сайте Авто.ру выставили на продажу 43-местный туристический Ikarus 256 образца 1991 года, который находится в Краснодарском крае. За легендарный венгерский автобус, который по сути представляет собой новую машину с пробегом всего 3000 километров продавец запросил 15 миллионов рублей. Как пояснил владелец, автобус вообще не эксплуатировали, а весь пробег на одометре появился в год выпуска, когда «Икарус» перегоняли из Венгрии, где он был собран, в Россию.

Фото: © «Авто.ру» © «Авто.ру»

По словам продавца, весь пробег, пройденный автобусом, пришёлся на 1991 год, когда Ikarus перегоняли с венгерского машиностроительного завода на территорию России. После переезда культовую машину забыли вплоть до 2014 года. После чего «Икарус» прошёл небольшую модернизацию и должен был выйти на линию. Однако по неизвестным причинам этого так и не произошло.

В ходе подготовки к эксплуатации на автобус установили новые передние фары с защитными щитками и зеркала заднего вида, которые пришли в негодность за время длительного простоя. Кроме того, колёсные колпаки «Икаруса» окрасили в белый цвет юбки кузова, а все 43 кресла до сих пор находятся в целлофане.

В движение «Икарус» приводит десятилитровый дизельный мотор, мощностью 180 лошадиных сил, который укомплектован механической трансмиссией. Максимальная скорость подобной модификации автобуса составляет 100 километров в час.

«Икарусы» двухсотой серии были одними самых популярных городских, а также туристических автобусов в СССР, а затем и в России. До наших дней дожили единицы машин в приличном состоянии. Поэтому данный 30-летний экземпляр является по-настоящему уникальным. Но и цена соответствующая — 15 миллионов рублей.