На эстонских дорогах появятся беспилотные шаттлы на водороде

Впервые в мире в Эстонии на дороги выйдут беспилотные шаттлы на водороде. Машины разработаны стартапом Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом.

Фото: Car.ru Car.ru

Первые экземпляры выйдут на улицы Тарту 5 июля. В каждую машину помещается до 6 человек. Контроль над транспортным средством будет осуществляться удаленно.

Шаттлы – это небольшие своеобразные микроавтобусы, они будут перевозить пассажиров на небольшие расстояния. Машины прошли тестирование и проверки, по итогам которых признаны абсолютно безопасными.

Главным преимуществом шаттлов является их экологичность. Передвижение машин осуществляется за счет водородного топлива. Шаттлы вырабатывают в атмосферу только водяной пар и тепловую энергию.