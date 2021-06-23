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На эстонских дорогах появятся беспилотные шаттлы на водороде

Car.ru
1 час назад
Впервые в мире в Эстонии на дороги выйдут беспилотные шаттлы на водороде. Машины разработаны стартапом Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом.
На эстонских дорогах появятся беспилотные шаттлы на водороде
Фото: Car.ruCar.ru
Первые экземпляры выйдут на улицы Тарту 5 июля. В каждую машину помещается до 6 человек. Контроль над транспортным средством будет осуществляться удаленно.
Шаттлы – это небольшие своеобразные микроавтобусы, они будут перевозить пассажиров на небольшие расстояния. Машины прошли тестирование и проверки, по итогам которых признаны абсолютно безопасными.
Главным преимуществом шаттлов является их экологичность. Передвижение машин осуществляется за счет водородного топлива. Шаттлы вырабатывают в атмосферу только водяной пар и тепловую энергию.
Стартап Auve Tech начал свою деятельность в 2017 году, выпустив первую серийную модель – 8-местный беспилотный электробус Iseauto. С конца 2020 в рамках пилотного проекта машина была введена в эксплуатацию в греческом городе Ламия.
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