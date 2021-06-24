Блеск и презентабельный вид: Как обновить свое авто

Комплект зимней резины помыт, высушен и покрыт чернителем для шин, чтобы сохранить эластичность резины. Куда использовать оставшийся чернитель?
Большинство внедорожников, которые очень популярны в России, имеют пластиковые накладки на кузове для дополнительной защиты. Со временем они теряют привлекательность из-за царапин и выгорания. Чернитель шин придаст им блеск и презентабельный вид.
Резиновые уплотнители дверей, багажного отсека и капота во время эксплуатации растрескиваются и выходят из строя.
Если обработать их чернителем для шин, в составе которого имеется силикон, резинки будут выглядеть добротнее и сохранят эластичность.
Если вы решили продать свой автомобиль, не лишним будет обработать резину чернителем для шин. Это добавит автомобилю некоторой привлекательности и покажет потенциальному покупателю, что вы относитесь с любовью к машине.