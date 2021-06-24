Блеск и презентабельный вид: Как обновить свое авто

Комплект зимней резины помыт, высушен и покрыт чернителем для шин, чтобы сохранить эластичность резины. Куда использовать оставшийся чернитель?

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Большинство внедорожников, которые очень популярны в России, имеют пластиковые накладки на кузове для дополнительной защиты. Со временем они теряют привлекательность из-за царапин и выгорания. Чернитель шин придаст им блеск и презентабельный вид.

Резиновые уплотнители дверей, багажного отсека и капота во время эксплуатации растрескиваются и выходят из строя.

Если обработать их чернителем для шин, в составе которого имеется силикон, резинки будут выглядеть добротнее и сохранят эластичность.