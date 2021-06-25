Идеальное авто для путешествий: кемпер Hymer Exsis-T 474

Не каждый автодом может похвастаться хорошими техническими параметрами, высоким уровнем безопасности и надежности, качественной отделкой и привлекательной ценой.

Фото: car.ru car.ru

Одной из ярких моделей становится автодом немецкого производства Burstner Lyseo T690G. Стоимость его составляет 6 млн. рублей. Производители уверяют, что за эту цену потенциальные покупатели получают настоящий автодом мечты.

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Внешность. Модель разработана на базе ранее представленного фургона Fiat Ducato / Citroën Jumper. Хотя от использованных фургонов автодом мало что получил, за исключением передней части, шасси и мотора. Размеры данного жилого кемпера действительно впечатляют. Длина 7 метров, ширина 2,32 м и высота 2,92 м. Снаряженная масса 2890 кг, то есть, получается, почти 3 тонны.

Со всех сторон кузов выглядит отлично. Каждый водитель сразу поймет, что перед ним не самоделка, а настоящий заводской автодом высокого качества. Задняя часть кемпера опирается на некое подобие рамы, прикрученной к подрамнику.

Также сзади видим балку и пневмоподушки (пневмобаллоны), установленные с завода для снятия части нагрузки с подвески и выравнивания машины в режиме стоянки.

Существенным недостатком автодома становится уязвимое расположение топливного бака, который можно легко повредить во время поездок по сложным регионам. Снаружи у машины есть множество технических люков, которые могут быть использованы во время поездок и длительных путешествий.

Водительское место является очень комфортабельным. И водительское, и переднее пассажирское сиденье имеют индивидуальные подлокотники для дополнительного удобства. Между кресел есть проход в салон, позволяющий попадать туда не покидая автомобиля.

Интерьер представлен интересными дизайнерскими решениями . Уже на входной двери можно увидеть мусорное ведро и первый ящик для хранения бытовой мелочи. Сначала идем направо и осматриваем "гостиную". Сиденья водителя и пассажира разворачиваются в салон, столик перемещается во всевозможных плоскостях, а если нажать специальную кнопку, то потолок опускается и мы получаем полноценную двухспальную кровать.

Автодом поделен на отдельные зоны: кухня, гостиная, спальня, а также ванна и туалет. Все продумано до мелочей, поэтому находиться в каждой из отдельных зон весьма удобно и приятно. Гигиенические процедуры можно выполнять по очереди, а в спальне на кровати одновременно расположиться сразу двум пассажирам.

Кухонная зона позволит приготовить или разогреть еду на плите. Продукты можно хранить в довольно большом холодильнике.

Под капотом установлен 2,3-литровый 120-сильный мотор. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач. Привод является полным или передним. Предельная скорость не превышает 180 километров в час. На каждые 100 километров пути требуется в среднем 10 литров топлива, что достаточно экономно.