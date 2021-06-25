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В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД

Национальная Служба Новостейиещё 21
3 часа назад
Теперь россияне с 1 сентября могут получать штрафы и обжаловать их через портал госуслуг, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение правительства.
На данный момент для обжалования штрафов с камер фотовидеофиксации необходимо прийти в подразделение инспекции или отправить соответствующее заявление по почте.
Если гражданин захочет получать штрафы только в формате онлайн, документ будет считаться доставленным на следующий день после поступления в систему, даже если человек не открывал личный кабинет и уведомления не видел.
Ранее стало известно, что Около 59% жителей страны поддержали снижение максимальной скорости движения по городу до 30 км/ч. При этом 37% из этого числа выступили за ограничение скорости только на некоторых улицах, а 28% участников опроса и вовсе высказались против снижения лимита.
Автоновости,Видео,ГИБДД,
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