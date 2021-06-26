Nissan Qashqai и X-Trail получили систему ProPilot

Недавно Nissan приступил к продажам в РФ кроссов X-Trail и Qashqai, получивших систему ProPilot. Речь идёт не об автопилоте, а о помощнике, снимающем нагрузку с автомобилиста при движении по скоростной автотрассе.

Фото: Car.ru Car.ru

В этом случае водителю нужно следить за ситуацией на дороге и не снимать руки с руля. ProPilot удерживает транспортное средство по центру полосы движения, поддерживая постоянную скорость, комфортную дистанцию до авто, которое идёт впереди.

Новый помощник Nissan видит практически полностью стершуюся разметку, плавно, возвращает авто в центр полосы. Когда водитель убирает руки с рулевого колеса, система сигнализирует об этом при помощи громкого звукового сигнала. Если ничего не меняется, автомобиль замедляется за счёт экстренного торможения.

Система активируется при помощи нажатия голубой клавиши на рулевом колесе. Используя кнопку Set, водитель может установить скорость. Во время её нажатия фиксируется актуальная скорость. Её можно убавить/прибавить клавишами -/+.