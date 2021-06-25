В Тольятти открылся новый завод автокомпонентов

Завод автокомпонентов «Форесия» ввели в эксплуатацию в особой экономической зоне «Тольятти», где будут выпускать сиденья для автомобилей. В уелом в проект будет вложено свыше 2,5 млрд рублей, сообщается на сайте министерства промышленности и торговли РФ.

Инвестпроект будут реализовывать в три этапа. Так, в рамках первого наладили производство каркасов кресел, и теперь ведется строительство новых корпусов под пошив обивки. Эти работы должны завершиться к концу этого года, а летом 2022 года запустят производство пенного наполнителя.