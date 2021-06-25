Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Новое производство автокомпонентов появилось в Тольятти

Сделано в России
2 часа назад
Завод автокомпонентов «Форесия» ввели в эксплуатацию в особой экономической зоне «Тольятти», где будут выпускать сиденья для автомобилей. В уелом в проект будет вложено свыше 2,5 млрд рублей, сообщается на сайте министерства промышленности и торговли РФ.
В Тольятти открылся новый завод автокомпонентов
Фото: ТАССТАСС
Инвестпроект будут реализовывать в три этапа. Так, в рамках первого наладили производство каркасов кресел, и теперь ведется строительство новых корпусов под пошив обивки. Эти работы должны завершиться к концу этого года, а летом 2022 года запустят производство пенного наполнителя.
«Общий объем вложений составит более 2,5 миллиардов рублей. Полный запуск завода позволит создать около 600 новых рабочих мест, в перспективе число занятых на предприятии планируют увеличить до 1 тысячи человек», - говорится в сообщении.
Тольяттинский завод в системе глобальной компании «Форесия» станет единственным предприятием, где будут выполнять все технологические операции для сбора сидений. Их будут поставлять Автовазу, альянсу Renault-Nissan и Volkswagen Group Rus.
Автоновости,Volkswagen,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители