Эксклюзивный Lexus LFA выставили на продажу

Продаваемый ныне автомобиль доставили в дилерский центр Lexus в Палатине, где его купил собственник магазина. Последние девять лет он находился в этом же помещении, намотав не больше 72 милей пробега. Сборка LFA прекратилась в конце 2012 года, но последняя модель поступила в США в феврале 2013 года. В начале прошедшего года в Штатах пребывали только пять новых таких и незарегистрированных машин. Lexus LFA
с углеродным кузовом позиционировался брендом как уникальный автомобиль марки, который должен был сделать ее более престижной в глазах клиентов.