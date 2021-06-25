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Эксклюзивный Lexus LFA выставили на продажу

Car.ru
3 часа назад
Суббренд корпорации Toyota Lexus прекратил сборку автомобиля LFA 2012 почти десять лет назад. Теперь один из таких эксклюзивных экземпляров выставили на аукцион Bring a Trailer.
Эксклюзивный Lexus LFA выставили на продажу
Фото: Car.ruCar.ru
Продаваемый ныне автомобиль доставили в дилерский центр Lexus в Палатине, где его купил собственник магазина. Последние девять лет он находился в этом же помещении, намотав не больше 72 милей пробега. Сборка LFA прекратилась в конце 2012 года, но последняя модель поступила в США в феврале 2013 года. В начале прошедшего года в Штатах пребывали только пять новых таких и незарегистрированных машин. Lexus LFA с углеродным кузовом позиционировался брендом как уникальный автомобиль марки, который должен был сделать ее более престижной в глазах клиентов.
Работает модель с помощью 552-сильного V10 емкостью 5,2 литра, который взаимодействует с шестиступенчатым «автоматом». Несмотря на шикарный внешний вид и общую мощность, суперкар мало кто оценил на рынке. Компания просила за одну единицу товара целых 375 тысяч долларов, что было довольно дорого даже по сравнению с иными комплектациями марки. Lexus выпустил всего 500 таких штук, но продал далеко не все из них.
Автоновости,Lexus LFA,Lexus,Toyota,
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