Эксклюзивный Lexus LFA выставили на продажу

Работает модель с помощью 552-сильного V10 емкостью 5,2 литра, который взаимодействует с шестиступенчатым «автоматом». Несмотря на шикарный внешний вид и общую мощность, суперкар мало кто оценил на рынке. Компания просила за одну единицу товара целых 375 тысяч долларов, что было довольно дорого даже по сравнению с иными комплектациями марки. Lexus выпустил всего 500 таких штук, но продал далеко не все из них.