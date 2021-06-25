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Автоинструктор дал советы по покупке машины в салоне

RT на русском
2 часа назад
Специалист по подбору автомобилей и автоинструктор Григорий Янц дал советы по покупке машины в салоне.
Россиянам дали советы по покупке автомобиля
Фото: PixabayPixabay
В беседе с Inforeactor он рекомендовал избегать «серых» дилеров.
«У них одинаково легко можно нарваться как на автомобиль после ДТП, так и на неадекватный кредит с заоблачными ставками», — пояснил Янц.
Как считает эксперт, нужно посетить несколько официальных дилеров выбранной марки, изучить предложения каждого, тщательно изучить все варианты.
«Как правило, в автосалоне вам предложат то же самое оборудование, что можно купить в любом интернет-магазине, но наценка на него будет космической, а исполнение стандартное», — рассказал Янц.
По его словам, некоторые салоны обещают скидку на новый автомобиль при сдаче подержанного, но гораздо выгоднее самостоятельно продать старую машину.
«Автосалон выкупает ваш автомобиль, как правило, на 100—150 тыс. ниже рыночной стоимости, а взамен даёт скидку на новый авто от силы 50 тыс.», — добавил Янц.
Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.
Автоновости,
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