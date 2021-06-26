Автомобилистов предупредили о штрафах за городом

Автомобилистов за городом могут оштрафовать за нарушение правил перевозки детей, а также грузов, за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета и знака "крупногабаритный груз", а также за мойку автомобиля на дачном участке. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

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По его словам, по нормам текущего года, аптечка в основном составе повторяет варианты предыдущих лет.

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"В новый набор были добавлены влажные салфетки и маски по причине обострившейся эпидемиологической обстановки. Ранее из состава аптечки были исключены таблетированные препараты. Штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей", — отмечает юрист.

Аналогичные по размеру штрафы грозят водителям за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ. Также штраф грозит за отсутствие знака "крупногабаритный груз".

Согласно п. 23.5 Правил дорожного движения перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м — для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами.

"Если вы нарушили правила перевозки не крупногабаритного груза, то есть до допустимых пределов, то размер штрафа будет минимальным или наказание даже может ограничиться предупреждением (статья 12.21 КоАП РФ) ", — указывает Редин.

Это касается случаев, когда груз не ограничивает водителю обзор; не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства; не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой; не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.

Если же габариты груза превышены, автомобилист рискует получить штраф 500 рублей за отсутствие знака "крупногабаритный груз".

Если груз является крупногабаритным и требует специального разрешения, то есть выступает за габариты, водителю грозит штраф по статье 12.21.1 КоАП РФ: при превышении размеров не более 10 см без оформленного разрешения — 1-1,5 тыс рублей; при превышении размеров на 10-20 см (без оформленного разрешения в наличии) — 3-4 тыс рублей; при превышении размеров на 20-50 см без оформленного разрешения в наличии — 5-10 тыс рублей; при превышении размеров более 50 см без оформленного разрешения в наличии или с ним — 7-10 тыс рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев.

За нарушение правил перевозки не только грузов, но и детей водитель также может заработать штраф на 3 тыс рублей, при перевозке животных на руках или задней полке салона авто наказание тоже есть — 500 рублей.