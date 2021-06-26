Юрист разъяснил новый порядок получения штрафов

Согласно новым правилам, если автовладелец согласится получать уведомления о штрафах только через портал госуслуг, без бумажного письма, документ будет считаться врученным на следующий день после поступления в систему, даже если человек не входил в личный кабинет.

Если автовладелец не даст согласия получать уведомления только через портал госуслуг, уведомление считается врученным при вхождении в своей аккаунт хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. При этом само «письмо счастья» может остаться непрочитанным, если человек заходил на сайт с другой целью. Водитель-нарушитель, который так и не открыл личный кабинет на протяжении недели, получит обычное бумажное письмо.