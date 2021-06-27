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Volkswagen может прекратить выпуск машин с ДВС к 2035 году

Car.ruиещё 5
1 час назад
Руководство немецкого автомобильного концерна Volkswagen планирует прекратить выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до конца 2035 года.
Volkswagen может прекратить выпуск машин с ДВС
Фото: ТАССТАСС
Немецкая марка практически полностью перейдет на выпуск электрокаров, а также будет производить гибридные автомобили, которые тоже отличаются экологичностью и безопасностью.
Двигатели внутреннего сгорания, вероятнее всего, останутся и после указанной даты, предположительно в существующих моделях, но в конечном итоге марка перейдет на выпуск экологически чистого транспорта.
Производители отмечают, что на рынке Африки и Южной Америки на отказ от выпуска машин с ДВС потребует больше времени и материальных затрат от производителей, поэтому он должен быть спланирован более тщательно.
Все дело в том, что на рынках этих стран нет ни политических, ни инфраструктурных предпосылок. Но разработчики все же работают в этом направлении, готовя необходимые законопроекты и занимаясь проектированием соответствующих машин.
Автоновости,Volkswagen,VolksWagen,
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