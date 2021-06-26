Lexus LX получит новую топовую версию

Флагманский внедорожник выйдет на рынок в версиях F Sport и VIP, которые будут отличаться декоративными элементами кузова и отделкой интерьера. Инсайдеры говорят, что автомобиль будет заметно отличаться от соплатформенного Land Cruiser 300
как снаружи, так и внутри — ему обещают новую мультимедийную систему, как у нового кроссовера NX, однако LX удостоится огромного 17-дюймового тачскрина. Мировая премьера Lexus LX
нового поколения должна состояться в сентябре нынешнего года, а в продажу внедорожник поступит в декабре.