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Lexus LX получит новую топовую версию

Motor.ruиещё 3
9 часов назад
Флагманский внедорожник Lexus готовится сменить поколение, а возглавит линейку модификаций LX 750h с гибридной силовой установкой из 3,5-литровой бензиновой «шестёрки» и пары электромоторов. Гибрид будет развивать почти 500 лошадиных сил и получит новый 10-ступенчатый «автомат». Кроме того, автомобиль выйдет на рынок в «шестисотой» версии с бензиновым V6 от Toyota Land Cruiser 300, а дизельные версии пока остаются под вопросом — быть может, их не будет вовсе.
Lexus LX получит новую топовую версию
Фото: LX 570 © LexusLX 570 © Lexus
Как сообщает издание Creative Trend со ссылкой на собственные источники в Lexus, внедорожник LX будущего поколения обретёт новую флагманскую версию под названием LX 750h. Она получит гибридную силовую установку на базе 3,5-литрового бензинового мотора V6, развивающую около 490 лошадиных сил. Также в линейку включат модификацию LX 600 с 415-сильным 3,4-литровым V6 от Toyota Land Cruiser 300. Оба двигателя получат новую 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Про дизельные версии пока нет никакой информации — есть определённая доля вероятности, что их не будет вообще, в отличие от «Тойоты». Ранее сообщалось, что в моторной линейке внедорожника останется и 5,7-литровый атмосферный мотор.
Флагманский внедорожник выйдет на рынок в версиях F Sport и VIP, которые будут отличаться декоративными элементами кузова и отделкой интерьера. Инсайдеры говорят, что автомобиль будет заметно отличаться от соплатформенного Land Cruiser 300 как снаружи, так и внутри — ему обещают новую мультимедийную систему, как у нового кроссовера NX, однако LX удостоится огромного 17-дюймового тачскрина. Мировая премьера Lexus LX нового поколения должна состояться в сентябре нынешнего года, а в продажу внедорожник поступит в декабре.
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