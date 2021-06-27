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Tesla срочно обновляет автопилот 285 тыс. автомобилей в Китае

ИА Regnumиещё 1
47 минут назад
Регулирующие органы Китая объявили о дистанционном отзыве более 285 тыс. электромобилей Tesla для обновления программного обеспечения системы поддержки водителя. Об этом сообщает агентство Reuters.
Tesla срочно отзывает 285 тыс. автомобилей в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Под масштабную программу отзыва попали электромобили моделей Model 3 и Model Y. Эта отзывная кампания стала одной из самых массовых для американского производителя.
Необходимость масштабного обновления связана с проблемами системы поддержки водителя. Регуляторы КНР выяснили, что эта система может быть случайно активирована водителями, вызывая непреднамеренное ускорение автомобиля.
Под программу попадают как произведённые в Китае модели, так и поставленные из США. Отзыв проводится дистанционно — автовладельцам достаточно загрузить свежую версию программного обеспечения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года компания Tesla отозвала в США почти 135 тыс. электромобилей из-за проблем с сенсорным экраном камеры заднего вида.
Автоновости,Tesla,
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