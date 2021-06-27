Tesla срочно отзывает 285 тыс. автомобилей в Китае

Регулирующие органы Китая объявили о дистанционном отзыве более 285 тыс. электромобилей Tesla для обновления программного обеспечения системы поддержки водителя. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Под масштабную программу отзыва попали электромобили моделей Model 3 и Model Y. Эта отзывная кампания стала одной из самых массовых для американского производителя.

Необходимость масштабного обновления связана с проблемами системы поддержки водителя. Регуляторы КНР выяснили, что эта система может быть случайно активирована водителями, вызывая непреднамеренное ускорение автомобиля.

Под программу попадают как произведённые в Китае модели, так и поставленные из США. Отзыв проводится дистанционно — автовладельцам достаточно загрузить свежую версию программного обеспечения.