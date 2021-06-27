Самые частые ошибки при накачивании шин

При эксплуатации транспортного средства очень важно накачивать колеса правильно. Дело в том, что от давления внутри зависит много факторов, влияющих на безопасность – курсовая устойчивость, управляемость, манёвренность и расход топлива. Если шины накачаны недостаточно, они будут быстрее изнашиваться. В таких обстоятельствах шина может просто разорваться во время движения, если попадёт в яму на высокой скорости. Помимо этого, из-за увеличения пятна контакта сильно повышается топливный расход. Если перекачать шину, это будет способствовать износу средней части протектора. Во время езды по пересечённой местности можно будет ощущать все неровности и ямы, а подвеска станет более жёсткой. Рассмотрим, какие ошибки допускают автомобилисты во время накачивания шин.
Единое давление.
Почти каждый автопроизводитель рекомендует конкретное давление для шин. Такие данные могут наноситься и на кузов автомобиля, а именно, на передние двери, внутреннюю сторону лючка топливного бака и центральную стойку кузова. Помимо этого, получить информацию о рекомендуемом давлении в шинах можно через интернет. По специальной таблице можно определить необходимое давление. Но для этого следует придерживаться определённого алгоритма. Первым делом нужно найти типоразмер покрышки своего автомобиля, и обратить внимание, рекомендует ли производитель по-разному накачивать колеса на передней и задней оси. Также полезно будет изучить рекомендации по давлению для разных скоростных режимов. В шиномонтаже мастера очень часто накачивают все колеса
одинаково, чтобы не утруждать себя. Однако, большинство производителей указывают на то, что давление на передней и задней оси должно быть разным.
Замер. Почти никто из автомобилистов не придает значения тому, когда именно нужно мерить давление в колёсах. Все делают это при удобном случае. Этот показатель зависит от разных факторов, поэтому делать замеры нужно правильно. В противном случае можно получить серьезные погрешности. Проверять давление следует только на остывшем автомобиле, который простоял после движения не менее 5 часов.
Зимой и летом. В процессе контроля давления в холодное и тёплое время года нужно обращать внимание на таблицу от производителя. Соблюдение данного правила очень важно, так как параметры давления зависят от температуры окружающего воздуха. Если колёса накачивать внутри тёплого помещения в холодную погоду на улице, давление должно быть на 0,2 бар больше. Если же температура на улице более 25°, накачивать колеса нужно на 0,5 бар меньше.
Недокачка. Очень часто даже мастера в сервисе при монтаже допускают распространённую ошибку. Они недостаточно накачивают шину, поэтому покрышка плохо садится на место. Чтобы не возникало подобных проблем, рекомендуется лучше подкачивать колеса. Достаточно ориентироваться на значение 3 – 3,5 атмосфер. В противном случае процесс усадки шины на колесо будет происходить прямо во время движения, что чревато неприятными последствиями.
Погрешность манометра.
Данная ошибка проявляется во время накачивания почти спущенного колеса
. Сразу после накачивания прибор будет показывать как минимум 0,4 бар. Данное значение обеспечивает воздух в сечении золотника. Через определённое время манометр будет работать более точно. Как только параметр подойдёт к максимальному значению, ошибки в замерах пропадут. Чтобы правильно накачать колесо, его необходимо накачивать сильней на 0,2 бар.
Итог. От правильного давления в колёсах зависят многие факторы, влияющие на безопасность. Автомобилисты зачастую допускают распространённые ошибки при проведении данной процедуры.