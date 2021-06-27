Самые частые ошибки при накачивании шин

При эксплуатации транспортного средства очень важно накачивать колеса правильно. Дело в том, что от давления внутри зависит много факторов, влияющих на безопасность – курсовая устойчивость, управляемость, манёвренность и расход топлива. Если шины накачаны недостаточно, они будут быстрее изнашиваться. В таких обстоятельствах шина может просто разорваться во время движения, если попадёт в яму на высокой скорости. Помимо этого, из-за увеличения пятна контакта сильно повышается топливный расход. Если перекачать шину, это будет способствовать износу средней части протектора. Во время езды по пересечённой местности можно будет ощущать все неровности и ямы, а подвеска станет более жёсткой. Рассмотрим, какие ошибки допускают автомобилисты во время накачивания шин.

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Единое давление. Почти каждый автопроизводитель рекомендует конкретное давление для шин. Такие данные могут наноситься и на кузов автомобиля, а именно, на передние двери, внутреннюю сторону лючка топливного бака и центральную стойку кузова. Помимо этого, получить информацию о рекомендуемом давлении в шинах можно через интернет. По специальной таблице можно определить необходимое давление. Но для этого следует придерживаться определённого алгоритма. Первым делом нужно найти типоразмер покрышки своего автомобиля, и обратить внимание, рекомендует ли производитель по-разному накачивать колеса на передней и задней оси. Также полезно будет изучить рекомендации по давлению для разных скоростных режимов. В шиномонтаже мастера очень часто накачивают все Почти каждый автопроизводитель рекомендует конкретное давление для шин. Такие данные могут наноситься и на кузов автомобиля, а именно, на передние двери, внутреннюю сторону лючка топливного бака и центральную стойку кузова. Помимо этого, получить информацию о рекомендуемом давлении в шинах можно через интернет. По специальной таблице можно определить необходимое давление. Но для этого следует придерживаться определённого алгоритма. Первым делом нужно найти типоразмер покрышки своего автомобиля, и обратить внимание, рекомендует ли производитель по-разному накачивать колеса на передней и задней оси. Также полезно будет изучить рекомендации по давлению для разных скоростных режимов. В шиномонтаже мастера очень часто накачивают все колеса одинаково, чтобы не утруждать себя. Однако, большинство производителей указывают на то, что давление на передней и задней оси должно быть разным.

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Замер. Почти никто из автомобилистов не придает значения тому, когда именно нужно мерить давление в колёсах. Все делают это при удобном случае. Этот показатель зависит от разных факторов, поэтому делать замеры нужно правильно. В противном случае можно получить серьезные погрешности. Проверять давление следует только на остывшем автомобиле, который простоял после движения не менее 5 часов.

Зимой и летом. В процессе контроля давления в холодное и тёплое время года нужно обращать внимание на таблицу от производителя. Соблюдение данного правила очень важно, так как параметры давления зависят от температуры окружающего воздуха. Если колёса накачивать внутри тёплого помещения в холодную погоду на улице, давление должно быть на 0,2 бар больше. Если же температура на улице более 25°, накачивать колеса нужно на 0,5 бар меньше.

Недокачка. Очень часто даже мастера в сервисе при монтаже допускают распространённую ошибку. Они недостаточно накачивают шину, поэтому покрышка плохо садится на место. Чтобы не возникало подобных проблем, рекомендуется лучше подкачивать колеса. Достаточно ориентироваться на значение 3 – 3,5 атмосфер. В противном случае процесс усадки шины на колесо будет происходить прямо во время движения, что чревато неприятными последствиями.

Погрешность манометра. Данная ошибка проявляется во время накачивания почти спущенного Данная ошибка проявляется во время накачивания почти спущенного колеса . Сразу после накачивания прибор будет показывать как минимум 0,4 бар. Данное значение обеспечивает воздух в сечении золотника. Через определённое время манометр будет работать более точно. Как только параметр подойдёт к максимальному значению, ошибки в замерах пропадут. Чтобы правильно накачать колесо, его необходимо накачивать сильней на 0,2 бар.