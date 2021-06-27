МАЗ 200: Чем уникален грузовик Минского автозавода

Общий тираж грузовика МАЗ 200 составил всего 502 экземпляра. До наших дней в первозданном виде сохранилось около десятка таких машин.

Фото: Car.ru Car.ru

Один из автомобилей МАЗ 200 находится в данный момент в Запорожском музее ретро-техники, другой экземпляр есть в Эстонии. Автомобиль был отреставрирован, но у него нет аутентичных покрышек, поскольку таких больше не производят.

Отличием грузовика является постоянный полный привод. Машину проектировали для военных целей, но военным грузовик не подошел. Не подошел он и для гражданских целей.

Грузовик зарывался задними колесами в грунт при езде. К тому же он имел тяжелый руль. Скорость машины была низкой даже для тех времен – всего 50 км/ч и это при расходе топлива 50 литров на каждые 100 километров.

Особенного внимания заслуживает двигатель, который ведет свою историю от довоенных американских проектов. Это 4-цилиндровый двухконтактный дизельный агрегат.