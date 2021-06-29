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В техосмотр подержанных автомобилей будут внесены изменения

Car.ruиещё 1
1 час назад
Подержанные авто, вывезенные из-за границы, и машины с изменениями в конструкции будут проходить техосмотр по иной схеме. Нововведения начнут действовать с 1 июля.
В техосмотр подержанных автомобилей будут внесены изменения
Фото: Car.ruCar.ru
Нововведения внесены с целью безопасности. Некоторые автовладельцы скрывают, что их машина была в ДТП. Поэтому для получения диагностической карты нужно будет получить заключение из специальной лаборатории.
По статистике, 20 % подержанных машин, привезенных из Китая и РФ, побывали в ДТП или были утоплены. В настоящее время тенденция приобретения авто с пробегом продолжается. Каждая пятая авария происходит из-за неисправностей в автомобиле. Необходимо ужесточить схему проверки подержанных машин.
Для таких автомобилей осмотр займет больше времени. Нововведения вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Для новых авто первый техосмотр положен через 4 года после приобретения, со второго по пятый года необходимо проверять транспорт раз в каждые 2 года. Далее машина будет должна проходит техосмотр ежегодно.
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