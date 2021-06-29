В техосмотр подержанных автомобилей будут внесены изменения

Подержанные авто, вывезенные из-за границы, и машины с изменениями в конструкции будут проходить техосмотр по иной схеме. Нововведения начнут действовать с 1 июля.

Нововведения внесены с целью безопасности. Некоторые автовладельцы скрывают, что их машина была в ДТП. Поэтому для получения диагностической карты нужно будет получить заключение из специальной лаборатории.

По статистике, 20 % подержанных машин, привезенных из Китая и РФ, побывали в ДТП или были утоплены. В настоящее время тенденция приобретения авто с пробегом продолжается. Каждая пятая авария происходит из-за неисправностей в автомобиле. Необходимо ужесточить схему проверки подержанных машин.

Для таких автомобилей осмотр займет больше времени. Нововведения вступят в силу с 1 июля 2021 года.