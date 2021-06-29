70% машин в России подпадут под экологические штрафы

В России с 1 июля вступят в силу ограничения на въезд машин в "чистые" городские зоны. На такие территории будет запрещен проезд автомобилей, в документации которых не определен их экологический класс. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Фото: Pavel Golovkin/AP Pavel Golovkin/AP

Сегодня машин, которые попадают под данный запрет, не менее трети. Однако в регионах пока еще не определена ни одна такая территория. В Москве ввели ограничения только для грузовиков: на МКАД могут въезжать фуры не ниже "Евро-2", в пределы Третьего транспортного кольца — не ниже "Евро-3".

Видео дня

Дорожный знак "Зона с ограничением экологического класса" появился в правилах дорожного движения (ПДД) в 2018 году. Он обозначает участок дороги, на котором запрещено движение автомобилей определенного экокласса. Ограничение может касаться как всех видов машин, так и только грузовых. В правилах прописана табличка, обозначающая экокласс. Она выглядит как цифра, обведенная зеленым кругом.

На сегодняшний день существует семь экоклассов — от нулевого до шестого. Они зависят от уровня вредных веществ в выхлопе. Чаще всего чем транспортное средство старше, тем ниже ее класс. Он указывается в паспорте и свидетельстве о регистрации автомобиля. По словам координатора движения "Общество синих ведерок" Петра Шкуматова, сейчас по стране ездит очень много машин с неуказанным классом, так как долгое время никто не обращал на него внимание, и в ПТС просто ставили прочерк в соответствующей графе.

"Машина может отвечать самым высоким экологическим стандартам, но если статус не указан в ее ПТС или СТС — она считается "бесклассовой", а ее владельцу грозит штраф в 500 рублей за проезд в нарушение знака", — добавил он.