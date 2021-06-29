Зачем японская Mazda становится российской?

Кроме выпуска некоторых моделей японского бренда, производители будут специализироваться на производстве автокомпонентов и запасных частей. Двигатель Skyactive-G, выпускаемый во Владивостоке, локализован лишь на 20%. Поэтому заявления японских производителей выглядят весьма сенсационно.

Путь локализации будет очень продолжительным и тернистым, учитывая проблемы, с которыми сейчас сталкиваются многие автопроизводители. Но результатом успешной работы должна стать увеличенная доля присутствия марки на рынке, более доступные автомобили и наличие необходимых запасных частей в автомагазинах.