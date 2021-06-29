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Зачем японская Mazda становится российской?

Car.ru
1 час назад
Японская компания Mazda, работающая в России в партнерстве с группой Sollers, намерена увеличить локализацию производства на своем заводе во Владивостоке.
Зачем японская Mazda становится российской?
Фото: Car.ruCar.ru
Кроме выпуска некоторых моделей японского бренда, производители будут специализироваться на производстве автокомпонентов и запасных частей. Двигатель Skyactive-G, выпускаемый во Владивостоке, локализован лишь на 20%. Поэтому заявления японских производителей выглядят весьма сенсационно.
Путь локализации будет очень продолжительным и тернистым, учитывая проблемы, с которыми сейчас сталкиваются многие автопроизводители. Но результатом успешной работы должна стать увеличенная доля присутствия марки на рынке, более доступные автомобили и наличие необходимых запасных частей в автомагазинах.
Сейчас в России производят модели Mazda 6, CX-5 и СХ-30.
Автоновости,Mazda 6,Mazda,Sollers,
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