В Opel рассказали об испытаниях Astra нового поколения

Например, предсерийные машины тестировали в шведской Лапландии при температуре ниже -30 градусов по Цельсию. Задача была оценить настройку подвески при езде по скользким поверхностям, а также оптимизировать работу электронно-управляемых систем, чтобы добиться стабильности, сцепления с дорогой и точной работы антиблокировочной системы.

Там же испытывали работу систем отопления: отслеживали теплоотдачу двигателей, потоки охлаждающей жидкости, мощность отопителя и поток воздуха от вентилятора, а также проверяли подогрев руля, передних и задних кресел. Особое внимание уделили гибридной модификации Astra, а именно динамике прогрева литий-ионной батареи.

Другой этап тестов включал скоростные испытания на полигоне в Дуденхофене, где оттачивалась работа систем помощи водителю. В их числе — адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и предупреждения об опасности фронтального столкновения, а также ассистент движения задним ходом. Помимо всего перечисленного, Astra подвергли тестам в климатической камере, где, в частности, проверили устойчивость уплотнений к проникновению пыли и песка. Также были проведены испытания в аэродинамической трубе, на тестовых стендах и в лаборатории в Рюссельсхайме.