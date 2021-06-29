В Opel рассказали об испытаниях Astra нового поколения

Компания Opel
готовится к запуску серийного производства Astra нового поколения, дебют которой состоится в ближайшие недели. Незадолго до премьеры автопроизводитель рассказал, как проходит подготовка, а также поделился подробностями о серии испытаний Astra в разных странах и климатических условиях. В настоящее время прототипы приходят финальную серию тестов на обычных дорогах родного города Opel, Рюссельсхайма. Там же расположен завод марки, где и организуют выпуск модели.
Opel Astra
нового поколения создавался с использованием технологий компьютерного моделирования. Начиная с прошлой зимы, прототипы активно проходят испытания для настройки подвески и проверки работы систем автомобиля в различных реальных условиях.
Например, предсерийные машины тестировали в шведской Лапландии при температуре ниже -30 градусов по Цельсию. Задача была оценить настройку подвески при езде по скользким поверхностям, а также оптимизировать работу электронно-управляемых систем, чтобы добиться стабильности, сцепления с дорогой и точной работы антиблокировочной системы.
Там же испытывали работу систем отопления: отслеживали теплоотдачу двигателей, потоки охлаждающей жидкости, мощность отопителя и поток воздуха от вентилятора, а также проверяли подогрев руля, передних и задних кресел. Особое внимание уделили гибридной модификации Astra, а именно динамике прогрева литий-ионной батареи.
Другой этап тестов включал скоростные испытания на полигоне в Дуденхофене, где оттачивалась работа систем помощи водителю. В их числе — адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и предупреждения об опасности фронтального столкновения, а также ассистент движения задним ходом. Помимо всего перечисленного, Astra подвергли тестам в климатической камере, где, в частности, проверили устойчивость уплотнений к проникновению пыли и песка. Также были проведены испытания в аэродинамической трубе, на тестовых стендах и в лаборатории в Рюссельсхайме.
Об Astra нового поколения известно, что модель переберется на платформу EMP2 концерна Stellantis, которая уже лежит в основе Peugeot
3008 и DS 4. Ожидается, что в линейку, как и прежде, войдут хэтчбек и универсал Astra Sports Tourer, а также Astra OPC с 296-сильным мотором и полным приводом.
В России марка Opel представлена моделями Crossland, Grandland X, Zafira Life, а также Combo Cargo и Vivaro. Информации о появлении в стране Astra пока нет, однако ранее представитель марки заявил, что к 2024 году модельная линейка марки увеличится вдвое: за три года на российский рынок выйдут шесть новых моделей
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