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Число автокредитов увеличилось в России в мае

Car.ru
49 минут назад
На автомобильном рынке очень много кредитных предложений. Аналитики проследили за тем, сколько автомобилей была куплено в мае на территории России по данным программам.
В России выросло число автокредитов
Фото: Car.ruCar.ru
В мае на территории России дилерские центры реализовали 86 500 автомобилей в кредит. В национальном бюро кредитных историй заявляют, что данный показатель превысил результат прошлого года почти в два раза. Однако в сравнении с показателем апреля этого года он сократился на 19 %.
Аналогичная ситуация отмечается и на обычном автомобильном рынке. Аналитики приводят статистику, согласно которой в мае было реализовано 126 000 автомобилей. Данный показатель в два раза больше результата годичной давности, но на 26 % отстает от продаж в апреле этого года.
Аналитики объясняют такое положение тем, что на рынке отмечается эффект низкой базы. Но если же посмотреть падение продаж в сравнении с показателем апреля, это можно объяснить снижением покупательской активности. Речь идёт о большом количество праздничных дней и начавшемся сезоне отпусков.
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