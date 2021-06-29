В России выросло число автокредитов

На автомобильном рынке очень много кредитных предложений. Аналитики проследили за тем, сколько автомобилей была куплено в мае на территории России по данным программам.
В мае на территории России дилерские центры реализовали 86 500 автомобилей в кредит. В национальном бюро кредитных историй заявляют, что данный показатель превысил результат прошлого года почти в два раза. Однако в сравнении с показателем апреля этого года он сократился на 19 %.
Аналогичная ситуация отмечается и на обычном автомобильном рынке. Аналитики приводят статистику, согласно которой в мае было реализовано 126 000 автомобилей. Данный показатель в два раза больше результата годичной давности, но на 26 % отстает от продаж в апреле этого года.
Аналитики объясняют такое положение тем, что на рынке отмечается эффект низкой базы. Но если же посмотреть падение продаж в сравнении с показателем апреля, это можно объяснить снижением покупательской активности. Речь идёт о большом количество праздничных дней и начавшемся сезоне отпусков.