Социальная кампания «Твой ход! Пешеход» началась в России

В нескольких регионах РФ замечен увеличение ДТП с участием лиц, переходящих «зебру». Это Тверская, Калининградская, Вологодская и другие. Именно там и начнется новая акция от правоохранителей. Будут проведены разные мероприятия: семинары, консультации, тренинги.

Отдельное внимание полицейские уделят несовершеннолетним, которые летом часто проводят свободное время на улице. Еще одна «группа риска» - пенсионеры. Они довольно часто попадают в аварии, поэтому им тоже напомнят надобность придерживаться ПДД. В целом, кампания предназначается для всех людей и групп социального характера. Вполне возможно, она состоится по всем регионам огромного государству в целях популяризации соблюдения ПДД пешеходами.