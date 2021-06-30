Социальная кампания «Твой ход! Пешеход» началась в России

Социальная кампания «Твой ход! Пешеход» началась в РФ. Ее предназначением является профилактика инцидентов с переходящими «зебру» людьми и уменьшение тяжести последствий таких происшествий.
В МВД РФ
заявили о снижении в прошлом году численности ДТП с участием пешеходов по сравнению с 2019 годом. Это стало возможно благодаря введенным ограничениям и дисциплинированности пешеходов. В два раза за минувшее десятилетие на дорогах России сократилось количество раненых и погибших пешеходов. В ведомстве отметили, что ежегодно проводимые социальные кампании формируют культуру поведения на проезжих частях, и они продемонстрировали свою эффективность.
В нескольких регионах РФ замечен увеличение ДТП с участием лиц, переходящих «зебру». Это Тверская, Калининградская, Вологодская и другие. Именно там и начнется новая акция от правоохранителей. Будут проведены разные мероприятия: семинары, консультации, тренинги.
Отдельное внимание полицейские уделят несовершеннолетним, которые летом часто проводят свободное время на улице. Еще одна «группа риска» - пенсионеры. Они довольно часто попадают в аварии, поэтому им тоже напомнят надобность придерживаться ПДД. В целом, кампания предназначается для всех людей и групп социального характера. Вполне возможно, она состоится по всем регионам огромного государству в целях популяризации соблюдения ПДД пешеходами.