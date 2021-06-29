70% машин в стране подпадут под экологические штрафы

В России с 1 июля вступят в силу ограничения на въезд машин в «чистые» городские зоны. На такие территории будет запрещен проезд автомобилей, в документации которых не определен их экологический класс. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Фото: Pavel Golovkin/AP Pavel Golovkin/AP

Сегодня машин, которые попадают под данный запрет довольно много. Однако в регионах пока еще не определена ни одна такая территория. В Москве ввели ограничения только для грузовиков: на МКАД могут въезжать фуры не ниже «Евро-2», в пределы Третьего транспортного кольца — не ниже «Евро-3».

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Дорожный знак «Зона с ограничением экологического класса» появился в правилах дорожного движения (ПДД) в 2018 году. Он обозначает участок дороги, на котором запрещено движение автомобилей определенного экокласса. Ограничение может касаться как всех видов машин, так и только грузовых. В правилах прописана табличка, обозначающая экокласс. Она выглядит как цифра, обведенная зеленым кругом.

Всего существует семь экоклассов — от нулевого до шестого. Они зависят от уровня вредных веществ в выхлопе. Чаще всего, чем транспортное средство старше, тем ниже его класс. Он указывается в паспорте и свидетельстве о регистрации автомобиля.

В 2019 году глава ГИБДД Михаил Черников подчеркивал, что около 70% автомобилей в России не имеют отметки об экологическом классе.

По словам координатора движения «Общество синих ведерок» Петра Шкуматова, за три года ситуация почти не изменилась. Сейчас по стране ездит очень много машин с неуказанным классом, так как долгое время никто не обращал на него внимание, и в ПТС просто ставили прочерк в соответствующей графе, добавил он.

«Машина может отвечать самым высоким экологическим стандартам, но если статус не указан в ее ПТС или СТС — она считается «бесклассовой», а ее владельцу грозит штраф в 500 рублей за проезд в нарушение знака», — отметил Шкуматов.

Эксперт посоветовал владельцам автомобилей, у которых экокласс не определен, подать заявления в Госавтоинспекцию, чтобы в документах прописали «зеленый» статус.