ГИБДД получит приборы для моментального выявления пьяных

Специальное оборудование для моментального выявления пьяных водителей появится в России в следующем году. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

В России за первую половину 2021 года за управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности более 220 тыс. водителей, около 27 тыс. из них привлекались повторно.