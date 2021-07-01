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У ГИБДД в 2022 году появятся приборы для моментального выявления пьяных водителей

ТАССиещё 2
2 часа назад
Специальное оборудование для моментального выявления пьяных водителей появится в России в следующем году. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
ГИБДД получит приборы для моментального выявления пьяных
Фото: ТАССТАСС
"Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения, - сказал он в эфире радио "Милицейская волна". - Мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение".
Черников пояснил, что по выдыхаемому воздуху специальный прибор может определить наличие паров алкоголя.
"Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс", - отметил он.
Во многих странах такие приборы уже применяются, добавил глава ГИБДД.
В России за первую половину 2021 года за управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности более 220 тыс. водителей, около 27 тыс. из них привлекались повторно.
Автоновости,ГИБДД,
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