Штрафы, камеры, "мажоры" и "неадекваты": о чем рассказал глава ГИБДД

В среду, 30 июня, глава Госавтоинспекции Михаил Черников дал большое интервью. Он рассказал о необходимости знаков "камера", штрафах за 2021 год, а также сокращении числа ДТП с пьяными водителями.

Фото: ©гибдд.рф ©гибдд.рф

"Мажоры" и "неадекваты"

Видео дня

Сотрудники ДПС, двигаясь в потоке, могут заметить правонарушения. Они зафиксируют их, а после нарушителей "ловит" ближайший наряд инспекторов, сообщил Черников. "Тот же скрытый контроль существует и сейчас", – рассказал он. По словам Черникова, такой контроль нацелен на выявление так называемых "мажоров" и "неадекватов", агрессивно ведущих себя на дороге и играющих в "шашечки" при перестроении. Об этом глава ГИБДД рассказал изданию "Аргументы и факты".

Кроме того, Черников добавил, что "лихачи", видя патрульный автомобиль с цветографической окраской, сразу меняют манеру вождения на более спокойную. Однако позже все же возвращаются к привычному стилю: "Опять начинают вести себя агрессивно, нервируют других участников дорожного движения".

Штрафы, выписанные с помощью камер

За пять месяцев этого года в России с помощью камер было вынесено 46,8 млн постановлений по делам о нарушении ПДД. Речь идет о 86% от общего числа штрафов, объяснил Черников.

По его словам, анализ эффективности камер продемонстрировал: в местах их работы сокращается не только количество ДТП, но и тяжести их последствий. Глава ГИБДД подчеркнул, что каждый год в результате их работы на российских дорогах удается ликвидировать 1,5 тыс. аварийно опасных участков.

Зачем нужны знаки "камера"

Цель ГИБДД заключается не в собирании штрафов, а также пополнении местных бюджетов. Главной задачей является безопасность автомобилистов, а большинство из них законопослушны, рассказал Черников. Таким образом он ответил на вопрос о необходимости знаков "камера" на дорогах.

Важно, по его словам, чтобы данные о всех камерах были доступны всем водителям. Для этого на сайте Госавтоинспекции существует интерактивный раздел "Комплексы фотовидеофиксации на дорогах". В нем находится информация обо всех камерах по всей России.

ДТП с участием пьяных водителей