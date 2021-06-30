Опубликован прайс-лист нового Toyota Land Cruiser 300

Японский сайт Best Car Web опубликовал прайс-лист нового Toyota Land Cruiser 300: цены на модель для местного рынка начинаются с отметки 5,1 миллиона иен (примерно 3,3 миллиона рублей по нынешнему курсу) и доходят до 7,7 миллиона иен (чуть более пяти миллионов рублей). Таким образом, новинка превосходит по стоимости Land Cruiser предыдущего поколения — прибавка составила около 273 тысячи иен или 179 тысяч рублей. Цены на модель в России пока не объявлены.

Фото: © Toyota © Toyota

За 5,1 миллиона иен в Японии предлагают внедорожник в начальной комплектации, с базовым бензиновым мотором V6 мощностью 415 лошадиных сил и пятиместным салоном. Версия AX с посадочной формулой 2+3+2 обойдется уже в 5,5 миллиона иен (3,6 миллиона рублей рублей), а Land Cruiser 300 в продвинутой комплектации VX оценен в 6,3 миллиона иен (4,2 миллиона рублей).

На вершине линейки — топовый GR Sport с ценником 7,7 миллиона иен (пять миллионов рублей) за модификацию с бензиновым двигателем. Он отличается от прочих версий расширенным списком оснащения, элементами дизайна, а также обвесом из неокрашенного пластика. Что же касается дизельных вариантов, то они стоят на 300 тысяч иен или почти на 200 тысяч рублей дороже бензиновых.

Ранее стало известно, что на некоторых рынках, в том числе на Ближнем Востоке, ожидается появление удешевленного Land Cruiser 300 с атмосферным двигателем V6 от модели предыдущего поколения, штампованными дисками и тканевым салоном.