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Renault ускорит переход на электроустановки

Autorating.ru
2 часа назад
Группа Renault опубликовала доработанный план развития своей модельной гаммы. К 2025 году французы планируют стать самой экологичной маркой в Европе, оборудовав или перевести 65% машин электрическими силовыми установками и гибридными надстройками, а к концу десятилетия доля «электричек» вырастет до 90%. В рамках стратегии французы готовят два новых завода, которые будут построены с партнёрами из Envision AESC (Китай) и стартапом Verkor, первое СП, начиная с 2024 года, будет производить на «Гигафабрике» в Дуэ никель-марганец-кобальтовые аккумуляторы для массовых «электричек», а вторая «Мегагафабрика» займётся разработкой продвинутых батареек поддерживающих 800-вольтовое напряжение бортовой сети и, соответственно, быструю зарядку.
Renault ускорит переход на электроустановки
Фото: RenaultRenault
autorating.ru
Основной силовой установкой в батарейных машинах будет нынешний электропривод без постоянных магнитов, не предполагающий использование редкоземельных материалов. Начиная с 2024 года, его начнут модернизировать используя новые технологии — иная шпилька статора, клееные секции двигателя, бесщеточные полые оси ротора, всё это сократит расходы на производство и повысит эффективность. Ну а будущие силовые установки, по аналогии с BMW, интегрируют в единый картер, в котором будет совмещены электродвигатель, редуктор и силовая электроника.
autorating.ru
Для гибридов к 2025 году электрифицированную надстройку разработают совместно с французским стартапом Whylot, это будет электромотор с аксиальным магнитным потоком, он поможет сократить компактным моделям выброс CO2 на 2,5 г (WLTP).
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Глава Renault Лука де Мео пообещал десять новых электрокаров к 2030 году, семь из них выйдут под материнским брендом (доступные ситикары, хэтчбеки и кроссоверы), спорткары отдадут марке Alpine, плюс «электричками» дополнится бренд Dacia. Основными платформами будут CMF-EV для моделей C- и D-сегментов с запасом хода до 580 км (WLTP) и CMF-BEV для компакткаров B-сегмента с электропробегом до 400 км (WLTP).
Автоновости,Dacia,Renault,BMW,
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