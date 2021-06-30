Renault ускорит переход на электроустановки

Основной силовой установкой в батарейных машинах будет нынешний электропривод без постоянных магнитов, не предполагающий использование редкоземельных материалов. Начиная с 2024 года, его начнут модернизировать используя новые технологии — иная шпилька статора, клееные секции двигателя, бесщеточные полые оси ротора, всё это сократит расходы на производство и повысит эффективность. Ну а будущие силовые установки, по аналогии с BMW
, интегрируют в единый картер, в котором будет совмещены электродвигатель, редуктор и силовая электроника.