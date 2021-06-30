Toyota начала продавать запчасти для старых Supra

Так, с июля текущего года в продажу для Supra A70 поступят главный цилиндр сцепления, тормозной шланг, тормозные трубки, трубки обогревателя и кнопки панели управления кондиционером. Для более молодой «Супры» с индексом A80 будут доступны датчик кислорода. С августа к списку деталей для A70 добавятся еще передний шильдик, а позднее еще и боковые молдинги, задний шильдик, накладки на передние двери и сайлентблоки нижнего рычага передней подвески. Для A80 список расширится за счет добавления накладки переднего бампера.