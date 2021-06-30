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Toyota начала продавать оригинальные запчасти для старых Supra

Motor.ruиещё 1
25 минут назад
Компания Toyota объявил о старте продаж оригинальных запчастей для модели Supra поколений A70 и A80. Реализацией будет заниматься спортивное подразделение Gazoo Racing, по словам представителей компании, купить детали можно будет купить не только в Японии, но и в Северной Америке или Европе. О запуске проекта стало известно еще в январе прошлого года, но тогда компания продавала ограниченный перечень деталей. Более масштабное производство и продажа должны были начаться только после того, как компания бы получила достаточное количество предзаказов.
Toyota начала продавать запчасти для старых Supra
Фото: Motor.ruMotor.ru
Первые продажи начались в начале марта текущего года. Тогда покупатели могли приобрести оригинальные фары на спорткупе поколения A80, они стоили по 92 тысячи рублей за штуку или 184 тысячи рублей за пару. Сейчас же японский производитель существенно расширил перечень доступных к заказу деталей.
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Так, с июля текущего года в продажу для Supra A70 поступят главный цилиндр сцепления, тормозной шланг, тормозные трубки, трубки обогревателя и кнопки панели управления кондиционером. Для более молодой «Супры» с индексом A80 будут доступны датчик кислорода. С августа к списку деталей для A70 добавятся еще передний шильдик, а позднее еще и боковые молдинги, задний шильдик, накладки на передние двери и сайлентблоки нижнего рычага передней подвески. Для A80 список расширится за счет добавления накладки переднего бампера.
Как отметили представители Toyota, процесс покупки запчастей для старых спорткаров будет точно такой же, как и для любой новой модели. Единственным исключением станет тот факт, что производить запчасти будут ограниченным тиражом и купить их можно будет в порядке живой очереди.
Аналогичный проект в марте текущего года запустила компания Nissan. Подразделение NISMO Heritage Parts занялось выпуском оригинальных запчастей для культовой модели Skyline R32. На старте были доступны раздаточная коробка в сборе, кронштейны, цилиндр сцепления и тормозной цилиндр, а также особенно редкая и ценная среди владельцев внутренняя панель задней части автомобиля.
Автоновости,Nissan,Toyota,
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