Как сообщили в компании Klein Vision, разработавшей летающий автомобиль, машина трансформируется из дорожного транспортного средства в летательный аппарат менее чем за три минуты. Автомобиль оснащен двигателем от BMW
. После нажатия водителем специальной клавиши крылья разворачиваются за 135 секунд. Обычно такое судно может подниматься на высоту до 2500 метров и разгоняться до 190 километров в час, однако сейчас разрабатывается новая версия машины, которая будет обладать скоростью 300 километров в час.