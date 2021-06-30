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Эксперты рассказали, какие моторы нетребовательны к маслу

Car.ru
2 часа назад
Как известно замена масла с учетом расходов на промывку двигателя может повлечь за собой немалые растраты. Эксперты отметили, какие двигатели в этом смысле экономичны, так как не требовательны к маслу.
Эксперты рассказали, какие моторы нетребовательны к маслу
Фото: Car.ruCar.ru
Прежде всего стоит помнить, что периодичность замены масла зависит от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Если водитель ездит в основном по трассе и при большой нагрузке, то стоит заменять техжидкость по регламенту.
Если же автомобиль много ездит, пока он на гарантии, стоит проводить ТО у официального дилера раз в 15 000 км, плюс самостоятельно менять масло каждые 7500 км. Летом советуют покупать масло погуще из числа разрешенных, зимой — маловязкое. Обязательно вместе с маслом менять и фильтр, хорошо, если он от известного и проверенного производителя.
Выбирать советуют масло с уровнем вязкости по SAE и качества по API или АСЕА не ниже предписанных производителем.
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