Ford сокращает производство на ряде заводов

"Ford Motor Co. приостанавливает производство на две недели на заводе в Мичигане Автопроизводитель также сокращает производство на восьми заводах в июле и августе из-за глобальной нехватки полупроводников", — говорится в сообщении. Производство на заводе в Мичигане, как отмечает агентство, будет приостановлено с 5 по 26 июля.
"Мы уделяем приоритетное внимание комплектации автомобилей наших клиентов, которые были собраны без определенных деталей из-за дефицита полупроводников во всей отрасли", — цитирует агентство заявление Ford.