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Ford сокращает производство на ряде заводов

Прайм
59 минут назад
Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. приостанавливает производство на заводе в Мичигане и сокращает объемы производства еще на восьми заводах из-за нехватки полупроводников, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение компании, отправленное по почте.
Ford сокращает производство на ряде заводов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Ford Motor Co. приостанавливает производство на две недели на заводе в Мичигане Автопроизводитель также сокращает производство на восьми заводах в июле и августе из-за глобальной нехватки полупроводников", — говорится в сообщении. Производство на заводе в Мичигане, как отмечает агентство, будет приостановлено с 5 по 26 июля.
Компания намерена направить дефицитные детали, в первую очередь, на доработку почти готовых автомобилей, которые нуждаются в полупроводниках перед отправкой дилерам.
"Мы уделяем приоритетное внимание комплектации автомобилей наших клиентов, которые были собраны без определенных деталей из-за дефицита полупроводников во всей отрасли", — цитирует агентство заявление Ford.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 188 тысяч сотрудников по всему миру.
Автоновости,Ford,Bloomberg,
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