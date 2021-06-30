Ford сокращает производство на ряде заводов

Компания намерена направить дефицитные детали, в первую очередь, на доработку почти готовых автомобилей, которые нуждаются в полупроводниках перед отправкой дилерам.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 188 тысяч сотрудников по всему миру.