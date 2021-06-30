ГИБДД будет бороться с «мажорами» на дорогах

«Скрытые патрули» ГИБДД будут заниматься поимкой «неадекватов» и «мажоров» на дороге. Об этом рассказали руководители ведомства.

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По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, скрытый контроль и сейчас действует в России. Он нужен для обнаружения «мажоров» и неадекватных шоферов, агрессивно ведущих себя на дороге и устраивающие «шашечки» во время перестроения.

Сотрудники ГИБДД при скрытом патрулировании перемещаются на машинах, на которых нет специальной цветографической окраски. Они фиксируют нарушение на видеокамеру и отправляю запись ближайшему наряду ДПС. А те уже сами задерживают нарушивших закон водителей и оформляют протоколы. Чаще всего при помощи скрытого патруля выявляют проезд на встречку.

Некоторое время назад в МВД разработали законопроект, меняющий работу инспекторов ГИБДД. Им разрешается во время «скрытого патрулирования» фиксировать как вождение, несущее опасность, так и разговоры по телефону. Кроме того, на рабочую смену они могут выходить без форменной одежды.

Прежде сообщалось о закупке 4000 специальных приборов и такое же количество патрульных автомобилей для мониторинга качества дорожного полотна и технического состояния машин водителей для нужд ГИБДД. Такие приобретения состоялись в рамках реализации дорожного нацпроекта на сумму девять миллиардов рублей.