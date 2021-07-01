Россиян начнут штрафовать за отсутствие экокласса в СТС

"Тем, у кого экологический класс не проставлен в СТС, нужно обращаться за исправлением экологического класса для автомобиля в ГИБДД. Если он не определен, то они могут переделать документ с установлением этого класса", — сказал Сыров.
"Но сейчас и знаков-то таких почти и нет, их почти нигде не установили", — добавил юрист.
"Внести изменения в СТС можно только в том случае, если они есть в ПТС (паспорт транспортного средства). А если их нет в ПТС, то это практически невозможно. При этом обязательное проставление в ПТС экологического класса было введено постановлением правительства 609 в 2006 году", — сказал он.