Россиян начнут штрафовать за отсутствие экокласса в СТС

В России с 1 июля вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории автомобилей определенного экологического класса.

Тем же водителям, у кого экологический класс автомобиля ниже указанного для проезда на определенные территории, нужно просто не заезжать на такие территории, чтобы не получить штраф.