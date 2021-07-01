Автомобиль AirCar совершил первый междугородний перелет

Менее чем за три минуты и одним нажатием кнопки крылья автомобиля раскладываются. После этого AirCar может лететь со скоростью 170 км/ч в радиусе 1000 километров и на высоте 2500 метров. В нем могут разместиться два человека весом до 200 килограмм, сообщает Le Parisien. На земле крылья могут убираться в сторону, и тогда аппарат приобретает вид классического автомобиля. Оснащенный бензиновым двигателем, он может заправляться на любой АЗС.