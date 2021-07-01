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К 2025 году Volvo представит электрокар с запасом хода 1000 км

Car.ru
2 часа назад
Представители компании Volvo поделились планами в отношении рынка электрокаров. В 2025 г. в продаже должен появиться электромобиль с запасом хода не менее 1000 км.
К 2025 году Volvo представит электрокар с запасом хода 1000 км
Фото: Car.ruCar.ru
Компания Volvo провела крупную презентацию, на которой поделилась дальнейшими планами производства. Главным заявлением стало то, что производитель обещает представить электрокар, который сможет проехать на полном заряде 1000 км. Уже с 2026 г. за выпуск аккумуляторных батарей будет отвечать предприятия в Европе, которое строилось вместе с Northvolt.
Совместно с этой компанией Volvo будет принимать решения, которые позволят автомобилям марки иметь рекордный запас хода. Мощность производственной площадки позволяет выпускать аккумуляторы, чтобы обеспечить 500 000 электрокаров в год.
Данное заявление стало не единственным во время презентации. В компании Volvo пообещали полностью наладить производство электрокаров и отказаться от автомобилей с ДВС уже к 2030 г.
Автоновости,Volvo,
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