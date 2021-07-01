К 2025 году Volvo представит электрокар с запасом хода 1000 км

Представители компании Volvo поделились планами в отношении рынка электрокаров. В 2025 г. в продаже должен появиться электромобиль с запасом хода не менее 1000 км.

Компания Volvo провела крупную презентацию, на которой поделилась дальнейшими планами производства. Главным заявлением стало то, что производитель обещает представить электрокар, который сможет проехать на полном заряде 1000 км. Уже с 2026 г. за выпуск аккумуляторных батарей будет отвечать предприятия в Европе, которое строилось вместе с Northvolt.

Совместно с этой компанией Volvo будет принимать решения, которые позволят автомобилям марки иметь рекордный запас хода. Мощность производственной площадки позволяет выпускать аккумуляторы, чтобы обеспечить 500 000 электрокаров в год.