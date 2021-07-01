Fiat 500X впервые получил версию с мягким верхом

В гамме субкомпакта Fiat 500X появилась версия Yachting с мягкой сдвижной крышей. Первым представлено самое дорогое и роскошное исполнение Collectors’ Edition, посвященное одному из престижных яхт-клубов Италии, Yacht Club Capri, и окрашенное в эксклюзивный колер Blu Venezia в сочетании с голубой тканевой крышей. Ручки дверей и корпуса боковых зеркал такого кроссовера выполнены из шлифованного хрома, а опоясывающая кузов линия призвана воскресить в памяти образы роскошных яхт.

Фото: Fiat 500X & Fiat 500 Yachting © Fiat Fiat 500X & Fiat 500 Yachting © Fiat

Версия 500X с открытым верхом для Fiat в диковинку, ведь прежде ничего подобного не предлагалось. Вдохновленная морскими прогулками, она выделяется новыми 18-дюймовыми колесами с акцентами цвета морской волны, белыми сиденьями с синей окантовкой, алюминиевыми накладками на порогах с логотипом Yachting и массивной вставкой на передней панели из красного дерева — отсылка к классическим прогулочным катерам.

Данных о силовой установке «морского» кроссовера нет. Обычный предлагают с бензиновой турботройкой FireFly 1.0 (120 л.с.; шестиступенчатая «механика»), «четверками» 1.6 e TorQ (110 сил) и FireFly 1.3 (150 л.с.; шестиступенчатый «робот»), а также дизелями MultiJet II объемом 1,3 (95 л.с.; пятиступенчатая «механика»), 1,6 (120 л.с.; «робот») и 2,0 литра (150 л.с.; девятидиапазонный автомат).

Одновременно с Fiat 500X Yachting представлен 500 Cabrio Yachting (на заглавном фото). Кабриолет получил окрас кузова Blu Dipinto di Blu, хромированный декор и сиденья цвета слоновой кости со вставками из кожи Poltrona Frau и вышитыми логотипами модели. Передняя панель машины, как и у 500X Yachting, украшена деревом. Коллекционные издания 500 Yachting и 500X Yachting будут продавать в Италии, Франции, Германии, Испании и Швейцарии. Первые 500 автомобилей получат бейджи с порядковым номером в серии и сокращенным обозначением страны.